Журналист Реон Буринга о Гастоне Перрейро: «У Перейро есть все, чтобы стать одной из сильнейших «десяток» в Европе»

Уругвайским хавбеком интересуется московский «Спартак». Голландский журналист рассказал о потенциальном новичке «красно-белых».

По словам Реона Буринги Перейро может стать серьезным усилением для российского клуба. «Его основная позиция – центральный атакующий полузащитник. В ПСВ в схеме 4-3-3 он занимает высокую позицию в середине поля, один из основных распасовщиков команды» – отметил журналист.

«Отлично оснащен технически – приличный дриблинг, хорошее видение поля. У него есть все, чтобы стать одной из сильнейших «десяток» в Европе» – добавил он.

Также Буринга рассказал и о проблемных сторонах футболиста. «Проблема в нестабильности. Один матч он может провести блистательно – сделает игру, накрутит нескольких соперников, забьет красивейший гол. Но уже в следующем матче превратится в невидимку. По этой причине Перейро никак не может стать стержневым футболистом ПСВ. В каждом из четырех сезонов в Голландии Гастон постоянно выходил в основе, но в половине матчей он явно выпадал из игры» – заключил Реон.

В прошедшем сезоне Перейро провел 27 матчей в чемпионате Голландии. На его счету 10 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс