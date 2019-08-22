«Спортинг» предложил «Реалу» купить Бруну Фернандеша

Португальский хавбек может покинуть «Спортинг» этим летом. На 24-летнего полузащитника претендует «Реал».

Клуб намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить порядка 70 миллионов евро. Сообщается, что португальцы отклонили предложение «Тоттенхэма», подразумевавшее компенсацию в размере 60 миллионов.

Теперь «львы» намерены предложить услуги футболиста мадридскому «Реалу» через агента Жорже Мендеша. Руководство «сливочных» пока не ответило на предложение.

В прошедшем сезоне Фернандеш провел 33 матча в чемпионате Португалии. В его активе 20 голов и 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As