Тибо Куртуа: «Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что считает себя одним из лучших вратарей мира. Также он объяснил, почему пропустил гол в матче с Россией.

«Считаю себя одним из лучших, хотя испанская пресса хочет меня убить. Чувствую себя очень сильным, я совершенно спокоен, потому что хорошо тренируюсь и хорошо играю.

В матче против России Черышев толкнул меня локтем, поэтому я не смог остановить мяч. Это маленькая ошибка, которая случается в жизни вратаря», – сказал Куртуа.

В этом сезоне в чемпионате Испании Тибо сыграл в 24 матчах, сыграв 8 игр «в сухую» и пропустив 30 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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