Рафаэл Геррейру может перейти в «ПСЖ»

Португальский защитник может продолжить карьеру во Франции. 25-летний футболист дортмундской «Боруссии» интересен «ПСЖ».

Парижский клуб предлагает игроку контракт с зарплатой 8 млн. евро в год. Также в предложении предусмотрены бонусы в размере 2 млн. евро.

Сейчас португалец зарабатывает 3 млн. евро по действующему контракту с «Боруссией». Срок соглашения защитника истекает летом 2020 года.

«Шмели» несколько недель назад предложили Геррейру контракт с зарплатой 5 млн. евро. Однако, футболист до сих пор не ответил. Отметим, что «ПСЖ» попытается его приобрести лишь в случае продажи Неймара и Юлиана Дракслера.

В прошедшем сезоне Рафаэл провел 23 матча в чемпионате Германии. В его активе 2 гола и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

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