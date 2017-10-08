«Ливерпуль» хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока

Автор: Лидия Дидык 0

Ливерпуль

«Ливерпуль» может сменить владельцев в ближайшее время. Клуб могут выкупить бизнесмена с Ближнего Востока.

На матче между мерсисайдцами и «Ньюкаслом» была замечена Аманда Стйэвели, которая проводила переговоры о продаже клуба китайским инвесторам в прошлом году.

Сообщается, что сейчас «Ливерпуль» хотят купить бизнесмены с Ближнего Востока. Сумма сделки может составить более 1,2 миллиарда фунтов.

На данный момент английским клубом владеет американская группа FSG.

Фото: Global Look Press
Источник: The Sunday Times

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