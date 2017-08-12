Паулиньо на днях может перейти в «Барселону»

29-летний Паулиньо выступает за китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Скоро может состояться трансфер бразильца в «Барселону».

Каталонский клуб активировал опцию выкупа бразильского полузащитника Паулиньо за 40 млн евро. Это уже третье предложение, которое «блаугранас» посылали в Китай, клубу «Гуанчжоу Эвергранд». Стартовая сумма, которую «Барселона» предлагала за игрока, составляла 20 млн евро, однако китайцы отказались продавать хавбека менее, чем за стоимость его выкупа (40 млн евро).

В китайском чемпионате сезона-2016/17 Паулиньо забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Diario Sport