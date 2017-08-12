Зинедин Зидан: «В «Реале» все происходит очень быстро, и я могу не доработать до конца года»

Зинедин Зидан продлил контракт с мадридским «Реалом» до лета 2020 года. Но французский специалист настроен скептически.

По условиям продленного контракта, зарплата Зидана, как тренера мадридского клуба, повысится в два раза: с 4,35 млн евро в год до около 8 млн евро. Специалист прокомментировал ситуацию:

«Да, я рад, но это ничего не значит. Я могу подписать контракт на 10 лет, на 20, но я знаю, где я работаю. Здесь все происходит очень быстро, и я могу не доработать до конца года.

Я рад, что есть доверие. Если хорошо работать, цели всегда будут одни и те же, зная наш клуб, мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать все трофеи».

Фото: Global Look Press

Источник: As