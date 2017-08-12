Джейми Каррагер: «Один ван Дейк не поможет «Ливерпулю»

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер прокомментировал старт сезона мерсисайдцев. В первом туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Уотфордом» — 3:3.

«Все зависит от тренера. Они пропускают больше всех в топ-6. Ничего не изменилось. Один ван Дейк сможет как-то улучшить игру, но при игре на стандартах дело не в защите, а в том, как «Ливерпуль» подходит к этим стандартам. Он не поможет.

«Ливерпуль» играет очень высоко, крайние защитники уходят вперед и оставляют центральных защитников в одиночестве. Один человек в этой ситуации не поможет», — дал комментарий Каррагер.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo