Стал известен характер травмы Марко Верратти

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил повреждение в матче чемпионата Франции против «Генгама» (9:0). Стал известен характер травмы игрока.

Медицинское обследование выявило у футболиста растяжение связок голеностопного сустава левой ноги. Другие повреждения не были обнаружены. Срок восстановления итальянца будет известен позже.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Верратти провел за парижан 14 игр и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «ПСЖ»

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