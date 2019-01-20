Стал известен характер травмы Марко Верратти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти получил повреждение в матче чемпионата Франции против «Генгама» (9:0). Стал известен характер травмы игрока.

Медицинское обследование выявило у футболиста растяжение связок голеностопного сустава левой ноги. Другие повреждения не были обнаружены. Срок восстановления итальянца будет известен позже.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Верратти провел за парижан 14 игр и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «ПСЖ»