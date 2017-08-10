Сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА

Автор: Алена Груздева 0

ФИФА

В рейтинге ФИФА произошли перемены: сборная Бразилии заняла первую строчку, оставив позади сборную Германии. Сборная России сохранила свою 62-ую позицию.

Так выглядит топ-10 сборных августовского рейтинга международной футбольной организации:

1. (2) Бразилия – 1604 очка

2. (1) Германия – 1549

3. (3) Аргентина – 1399

4. (5) Швейцария – 1329

5. (6) Польша – 1319

6. (4) Португалия – 1267

7. (7) Чили – 1250

8. (8) Колумбия – 1208

9. (10) Бельгия – 1194

10. (9) Франция – 1157

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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