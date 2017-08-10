Сборная Бразилии возглавила рейтинг ФИФА

В рейтинге ФИФА произошли перемены: сборная Бразилии заняла первую строчку, оставив позади сборную Германии. Сборная России сохранила свою 62-ую позицию.
Так выглядит топ-10 сборных августовского рейтинга международной футбольной организации:
1. (2) Бразилия – 1604 очка
2. (1) Германия – 1549
3. (3) Аргентина – 1399
4. (5) Швейцария – 1329
5. (6) Польша – 1319
6. (4) Португалия – 1267
7. (7) Чили – 1250
8. (8) Колумбия – 1208
9. (10) Бельгия – 1194
10. (9) Франция – 1157
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА