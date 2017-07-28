Марко Фассоне: «С радостью сравню балансовые отчеты «Милана» и «Ромы»

Этим летом в ходе трансферной кампании «Милан» потратил уже около 200 млн евро на покупки. Президент «Ромы» Джеймс Паллотта назвал это «сумасшествием».

Ответ генерального директора «Милана» Марко Фассоне на слова президента римского клуба не заставил себя долго ждать.

«Дорогой мистер Паллотта, мы готовы к противостоянию на тему финансовых отчетов «Милана и «Ромы».

читая сегодня утром это заявление, мы были ошеломлены, во-первых, из-за тона сообщения.

Необычно видеть в Италии, как один клуб так прямо атакует другой, используя такую терминологию.

Во-вторых, я был в шоке, когда услышал, что у владельцев «Милана» не было денег на покупку клуба.

Кроме того, Паллотта совершил фактическую ошибку, говоря о цифрах. Все знают, что часть суммы, относящаяся к фонду Elliott, составляет 180 миллионов евро, а клуб стоит 740 миллионов евро.

Не знаю, что он имел в виду, говоря, что для нас все это будет иметь последствия. Была ли это угроза или нет.

Мы выпустили облигацию в размере 50 миллионов евро, предназначенную исключительно для трансферной кампании этим летом, и наши затраты значительно ниже. Мы составили многолетний план и представили его УЕФА.

Все это общедоступно, и я могу спокойно раскрыть наши планы президенту Паллотте, но если он будет использовать угрозы, я верну их отправителю.

Замечание о том, что «Милан» сошел с ума, касалось и меня. Мы, руководители клуба, продумали каждую инвестицию с учетом увеличения доходов.

Игроки, которых мы подписали, увеличили ценность клуба. Они – наш актив. Они молоды и обладают большим потенциалом.

Это заявление встряхнуло меня. Если Паллотта хочет, я с радостью сравню бухгалтерию «Ромы» и «Милана», — заявил Марко Фассоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia