Луис Густаво продолжит карьеру в «Марселе»

Автор: Алена Груздева 0

Состоялся трансфер полузащитника «Вольфсбурга» Луиса Густаво в «Монако». Сумма сделки — 10 млн евро.

Хавбек «Вольфсбурга» Луис Густаво в сезоне-2017/18 будет выступать за французский «Марсель». Бразильский опорник демонстрирует хорошую игру в отборе и отлично владеет пасом, главное слабое место 29-летнего бразильца — дисциплина. В минувшем сезоне игрок «Вольфсбурга» заработал 6 желтых карточек и одно удаление за 27 выступлений в Бундеслиге.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Марсель»

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