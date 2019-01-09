«Спартак» вылетел на первый сбор

Сегодня утром московский «Спартак» отправился на первый сбор в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда вылетела в ОАЭ.

Как сообщает пресс-служба клуба, главный тренер Олег Кононов включил в состав делегации следующих 30 футболистов:

Это вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Антон Шитов;

Защитники: Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;

Полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Отметим, что Ребров, Боккетти, Ещенко и Жиго продолжат в Дубае курс реабилитации.

Сбор «красно-белых» продлится до 16 января. В ходе него запланирован один товарищеский матч. Затем команда вернется в Москву. А 19 января «Спартак» отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»