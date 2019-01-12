«Эвертон» не собирался продавать Влашича

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал, зачем отдали полузащитника Николу Влашича в аренду ЦСКА. Он заявил, что решение не было принято с целью последующей продажи футболиста.

«Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы его продавать. Хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с игроком, а не только он», — заявил Силва

Напомним, что Влашич перешел на правах аренды в ЦСКА в 2018 году. По окончании соглашения хавбек должен вернуться в английский клуб. Ранее он говорил, что хотел бы остаться в стане «красно-синих» на постоянной основе. Но его высокая трансферная стоимость может этому помешать.

В нынешнем сезоне РПЛ хорват провел за «армейцев» 14 игр, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo