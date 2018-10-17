В деле Мамаева и Кокорина появились новые подробности

Автор: Дарья Григорьева 0

Кокорин

Вчера Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими. После разговора появилось несколько подробностей. 

В очной ставке участвовали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсинов и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчуков.

В деле Мамаева и Кокорина появился отягчающий фактор — фраза «группа лиц». Для футболистов это неприятное замечание. Александр Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку.  А Денис Пак не изменил мнения о Мамаеве. Как сообщается, адвокат Удунян сказал по этому поводу следующее: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы».

Фото: Global Look Press
Источниктелеграм-канал Mash

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