В деле Мамаева и Кокорина появились новые подробности

Вчера Кокорин и Мамаев провели очные ставки с пострадавшими. После разговора появилось несколько подробностей.

В очной ставке участвовали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор НАМИ Сергей Гайсинов и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчуков.

В деле Мамаева и Кокорина появился отягчающий фактор — фраза «группа лиц». Для футболистов это неприятное замечание. Александр Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку. А Денис Пак не изменил мнения о Мамаеве. Как сообщается, адвокат Удунян сказал по этому поводу следующее: «Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы».

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Mash