«Арсенал» отклонил предложение «Челси» по Алексу Окслейд-Чемберлену

23-летний полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен в это межсезонье интересен ряду топ-клубов. Стартовое предложение по трансферу англичанина от «Челси» отклонил «Арсенал».

«Челси» начал кампанию с ценника в 25 млн фунтов, однако другой лондонский клуб ответил отказом. Этим летом на талантливого Оксейд-Чемберлена претендуют также «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Через год у полузащитника истекает срок контракта с «Арсеналом».

В сезоне-2016/17 Окслейд-Чемберлен забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail