Антонио Конте участвовал в переговорах по Ренату Саншешу

В рамках International Champions Cup состоялся матч «Челси» против «Баварии». Сообщается, что после поединка тренер лондонцев уделил особое внимание португальскому полузащитнику.

Ранее появлялась информация, что 19-летний Ренату Саншеш с большой долей вероятности примкнет к «Милану». Однако после совместного матча «Челси» и «Баварии» Антонио Конте встретился с Карло Анчелотти и подал запрос на получение информации о хавбеке.

Ренату Саншеш был одним из ярчайших игроков сборной Португалии на Евро-2016, однако в немецком чемпионате в минувшем сезоне не забил ни одного гола и не отдавал голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер журналиста Sky Sports