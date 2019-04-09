Леонардо Бонуччи может перейти в «Реал» из-за расистского скандала

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Все из-за расистского скандала внутри команды.

По информации источника, будущее 31-летнего игрока в туринской команде находится под вопросом из-за слов в адрес одноклубника Мойзе Кина. После матча 30-го тура серии А против «Кальяри» (2:0) Бонуччи заявил, что 19-летний форвард сам был отчасти виноват в том, что болельщики команды из Сардинии агрессивно отреагировали на забитый им гол, оскорбив его по расовому признаку.

Отмечается, что «Ювентус» рассматривает возможность продажи Бонуччи летом, если получит хорошее предложение. Ситуацией готов воспользоваться «Реал». Интерес мадридцев к игроку связан с тем, что защитник Рафаэль Варан желает покинуть испанский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana