«Барселона» отказалась продавать Усмана Дембеле «Баварии»

Каталонский клуб отклонил выгодное предложение мюнхенской «Баварии» по французскому хавбеку. Тем не менее, полузащитник все еще может перебраться в Германию.

Сообщается, что мюнхенцы уже сделали запрос по возможному трансферу игрока. Однако, «Барса» отказалось отпускать француза за 70 миллионов евро.

Каталонский клуб хочет выручить за футболиста сборной Франции не менее 95 миллионов евро. Напомним, Дембеле переходил в «Барселону» за 105 млн. евро, не считая бонусов.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник провел 29 матчей в чемпионате Испании. На его счету 8 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport