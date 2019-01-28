Смена имиджа. Как игроки уходили из футбола в джиу-джитсу, поло, фигурное катание

Недавно бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер попробовал себя в роли комментатора. Нет, не футбольного матча. Немец всегда неплохо разбирался в баскетболе и после завершения карьеры решил устроить себе что-то вроде «подработки» на матче Евролиги ЦСКА — «Бавария». Но Мертезакер не единственный футболист, кто слинял в другой вид спорта.

Габриэль Батистута

«К 33 годам я устал, все время чувствовал давление. В этом возрасте уже тяжело было находиться в своей обычной форме, поэтому и завершил карьеру», — говорил легендарный Батистута в 2005 году.

Через четыре года бывший форвард намеревался перейти в «Бока Хуниорс». Да-да именно в эту команду. Только не в футбольную, а в ту, что играет в поло. Этот вид спорта давно захватил сердце аргентинца. Правда, в поло Габриэль блистал уже не так, как на футбольном поле, но все-таки он поучаствовал в парочке турниров.

Биксант Лизаразю

Французский защитник Биксант Лизаразю добился феноменальных результатов. Футболист собрал вместе с «Баварией» все трофеи Германии, выиграл Лигу чемпионов, а в составе легендарной команды сборки 1998 года взял чемпионат мира, а затем утащил золото Евро-2000. Игрок понял, что он достиг в футболе даже больше, чем мог себе обрисовать в самых розовых мечтах, и пошел покорять вершины новых видов спорта.

Лизаразю увлекся скелетоном и добился достойных результатов, которые практически гарантировали ему попадание на Олимпиады 2006 и 2010 годов. Но, к сожалению, путевки достались более опытным спортсменам. Тогда экс-защитник познакомился с обладателем черного пояса по джиу-джитсу Янником Бевеном. Именно Бевен сделал из француза грозу волков в экзотическом виде спорта. В джиу-джитсу Биксант умудрился забраться на пьедестал чемпиона Европы 2009 года.

Рио Фердинанд

В 2015 году звезда «Манчестер Юнайтед» Фердинанд потерял свою любимую супругу Ребекку Эллисон, страдавшую от рака. Возможно, именно трагедия круто повлияла на Рио, что он пришел к выводу — начать жизнь с чистого листа.

В Инстаграме Фердинанд делился своими успехами в боксе и рассказывал, как проходят его тренировки

«Бокс — удивительный вид спорта для души и тела. Я всегда был страстным поклонником такого вида спорта. Для меня это вызов, прекрасный шанс доказать людям, что все возможно» — признавался эк-защитник. Но на ринге он так и не оказался, хоть и успел набрать нужную форму и вызвать на бой звезд, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Боксерская ассоциация Англии не выдала ему лицензии профессионала. «С тяжелым сердцем я вынужден повесить перчатки на гвоздь» — записал в Facebook Рио.

Рашад Садыгов

На небе звезды так сложились, что в турецком чемпионате, выступая за «Кайсериспор», Рашад Садыгов долго не задержался и после девяти матчей уже летел на родину. Но тут парень столкнулся с проблемой — трансферное окно закрылось. Федерация футбола Азербайджана постаралась помочь игроку. Говорят, что организация предложила ему погонять мяч в низших лигах, но Садыгов не принял этот вариант. Сидеть без дела Рашад не хотел и пошел в баскетбол. В первом же мачте за «НТД Сервис Девон» он набрал 13 очков, что подтолкнуло чиновников сделать исключение. Парень вновь обулся в футбольные бутсы, хотя из него мог выйти неплохой баскетболист.

Ильхан Мансыз

Уж кому точно удалось шокировать футбольный мир, так это Ильхану Мансызу. Бронзовый призер ЧМ-2002 года сменил газон на каток, заявив, что будет не против попытаться пройти отбор на зимние Олимпийские игры в Сочи.

Амбиций у бывшего нападающего хоть отбавляй, но Мансыз был настроен серьезно: «Фигурное катание — это, конечно, другой вид. Здесь важно не столько крепкое телосложение, сколько мобильность. Ну и, конечно, важно правильное отношение к работе. Нужно постоянно трудиться и идти к своей цели». Хоть на мировой арене Ильхан и его напарница не добились значительных результатов, но благодаря их упорству в Турции появился свой чемпионат по фигурному катанию. В 2015 году на первом национальном соревновании золото весело на шее бывшего футболиста.

Ежи Дудек

Автоспорт всегда был в крови у польского кипера Ежи Дудека. Триумфатор Лиги чемпионов сезона-2004/05 в составе «Ливерпуля» после завершения карьеры в «Реале» с головой окунулся в гонки на выносливость. Что же его в них привлекало? «В жизни нужны страсти — это то, что вами движет. А Автоспорт доставляет мне удовольствие, поэтому я обожаю его», — сказал Дудек.

Сейчас, в основном, поляка можно встретить не на гоночной трассе, а на поле для гольфа. В Инстаграме Дудека клюшке и зеленым равнинам выделено 25 процентов социальной сети.

Текст: Дарья Григорьева

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube