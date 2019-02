Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

В Италии (Риме) прошли выборы президента УЕФА. Они состоялись в рамках 43-го Конгресса организации.

Нынешний глава УЕФА Чеферин был единогласно переизбран на пост президента на четырехлетний срок до 2023 года. Добавим, что словенец оказался единственным кандидатом на эту должность.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongress pic.twitter.com/5OjI6ReCuI

— #UEFACongress (@UEFA) February 7, 2019