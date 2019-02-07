Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Автор: Дарья Григорьева 0

Чеферин

В Италии (Риме) прошли выборы президента УЕФА. Они состоялись в рамках 43-го Конгресса организации. 

Нынешний глава УЕФА Чеферин был единогласно переизбран на пост президента на четырехлетний срок до 2023 года. Добавим, что словенец оказался единственным кандидатом на эту должность.

Напомним, Чеферин возглавляет УЕФА с сентября 2016 года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер УЕФА

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