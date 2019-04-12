«Спартак» наказал Аяза Гулиева за нападение на пешехода

Автор: Никола Косич 0

Аяз Гулиев

Накануне, 11 апреля Гулиев стал участником конфликта, произошедшего на дороге. Во время инцидента хавбек сломал нос американцу.

Футболиста оштрафуют на 5 миллионов рублей- их вычтут из его зарплаты. Месячный оклад игрока  в «Спартаке» составляет около 6 млн рублей. К тому же, Гулиева отстранили от основного состава — его отправили на тренировки в дубль, но играть за него – запретили.

Игрок «Спартака» уже попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал «Baza»

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