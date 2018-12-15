Мауро Икарди продлит контракт с «Интером» до 2023 года

Автор: Андрей Синельщиков 0

Аргентинский нападающий Мауро Икарди готов подписать новый контракт с миланским «Интером». Футболист выступает за миланцев с 2013 года.

Новое соглашение между 25-летним форвардом и итальянским клубом будет рассчитано до 2023 года. Зарплата Икарди по новому соглашению составит 7 миллионов евро в год без учета различных бонусов.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинского нападающего заинтересован мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 18 матчах за итальянский клуб и стал автором 12 голов. По итогам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом чемпионата Италии, записав на свой счет 29 голов в 34 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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