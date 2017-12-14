«Манчестер Сити» зимой поборется с «Ливерпулем» за Вирджила ван Дейка

Автор: Лидия Дидык 0

Ван Дейк

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола зимой хочет подписать еще одного центрального защитника. Приоритет для «Сити» – подписание защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.

За игроком также охотится и «Ливерпуль».

Голландец летом решил перейти в мерсисайдский клуб, однако «святые» заблокировали этот трансфер, отказавшись отпускать футболиста. «Ливерпуль» также вновь попытается подписать ван Дейка.

Второй вариант для «Ман Сити» – защитник «Реал Сосьедада» Иньиго Мартинес. Гвардиола и его тренерский штаб считают, что Мартинес лучше впишется в команду и будет готов выходить на замену. Кроме того, он стоит дешевле – сумма выкупа, прописанная в его контракте, составляет 32 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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