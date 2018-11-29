Агент Гарета Бэйла намекнул о возможности перехода игрока в клуб итальянского чемпионата

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, допускает, что валлиец может сыграть в чемпионате Италии. Бэйл выступает за «Королевский клуб» с лета 2013 года.

«Может ли Гарет перейти в чемпионат Италии? Сейчас он счастлив в Мадриде, но нет ничего невозможного.

Уход Криштиану Роналду стал большой потерей для «Реала». Бэйлу нравилось играть вместе с ним, но он счастлив, ведь выступает за большой клуб.

Это правда, что после перехода Криштиану в «Ювентус» западные суперзвезды футбола начали смотреть на Серию А по-другому», — сказал агент Бэйла.

Гарет Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года. В мадридский клуб валлиец перешел из лондонского «Тоттенхэм Хотспур», цвета которого он защищал в течение шести лет. Профессиональную карьеру Гарет начал в «Саутгемптоне» в 2006 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport