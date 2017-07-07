Тульский «Арсенал» готов сделать предложение Зорану Тошичу

5 июля полузащитник ЦСКА Зоран Тошич официально заявил о расторжении контракта с московским клубом. Сейчас к сербу особый интерес проявляет «Арсенал» из Тулы.

Возглавляющий тульскую команду Миодраг Божович признался, что временно оставшийся без клуба Зоран Тошич находится в шорт-листе у «оружейников». Будущее серба активно обсуждается, и уже было связано с турецким «Галатасараем» и чемпионатом ОАЭ.

В сезоне-2016/17 Зоран Тошич забил один мяч и отдал 3 голевых паса. За армейский клуб сербский футболист выступал с 2010 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс