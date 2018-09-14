Маурицио Сарри попал в итальянскую энциклопедию. Теперь его фамилия — неологизм

«Итальянская энциклопедия наук, литературы и искусств» ввела в научный оборот термин в честь главного тренера «Челси» Маурицио Сарри. Неологизм получил название «сарризм».

Под этим термином итальянские филологи обозначили стиль командного футбола с постоянным прессингом, острой игрой фулбеков и скоростной передачей мяча с помощью большого числа пасов. Известны несколько синонимов сарризма в других странах: так, французские журналисты называют стиль команд Сарри вертикальной тики-такой, а в Англии – сарриболом.

Напомним, главными достижениями в тренерской карьере 59-летнего специалиста стали второе место с «Эмполи», а также два «серебра» и «бронза» Серии А в «Наполи». Этим летом итальянец возглавил «Челси»; после четырех туров АПЛ лондонцы не потеряли ни одного очка и уступают лидирующему «Ливерпулю» только из-за разницы забитых и пропущенных мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia