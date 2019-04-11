Роберт Левандовски и Кингсли Коман подрались на тренировке «Баварии»

На сегодняшней тренировке «Баварии» случился конфликт между игроками. Конкретно между Робертом Левандовски и Кингсли Команом.

Между форвардом Робертом Левандовски и хавбеком Кингсли Команом сначала завязалась словесная перепалка, затем игроки подрались. Никлас Зюле и Джером Боатенг разнимали дерущихся.

Главный тренер Нико Ковач не отправил футболистов в раздевалку, они продолжили тренироваться с командой, что удивило остальных игроков. «Бавария» инцидент не комментирует.

Фото: Global Look Press

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