Роберт Левандовски и Кингсли Коман подрались на тренировке «Баварии»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Robert Lewandowski

На сегодняшней тренировке «Баварии» случился конфликт между игроками. Конкретно между Робертом Левандовски и Кингсли Команом.

Между форвардом Робертом Левандовски и хавбеком Кингсли Команом сначала завязалась словесная перепалка, затем игроки подрались. Никлас Зюле и Джером Боатенг разнимали дерущихся.

Главный тренер Нико Ковач не отправил футболистов в раздевалку, они продолжили тренироваться с командой, что удивило остальных игроков. «Бавария» инцидент не комментирует.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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