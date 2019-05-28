«Лидс Юнайтед» продлил контракт с Марсело Бьельсой

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса продолжит работу с командой в следующем сезоне. Аргентинский специалист продлил соглашение с клубом на один год.

Сообщается, что руководство «павлинов» провело встречу с 63-летним аргентинцем. На ней стороны обсудили пролонгацию действующего контракта до 2020 года.

Бьелса выразил готовность работать с футболистами в новой кампании. Напомним, в контракте Бьельсы была прописана опция пролонгации на сезон-2019/20. ПО итогам встречи клуб принял решение ее активировать.

В текущем сезоне «Лидс» с 83-мя очками занял 3 место в английском Чемпионшипе. В плей-офф за право выхода в АПЛ команда Бьелсы уступила «Дерби Каунти» по сумме двух встреч (3:4).

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com