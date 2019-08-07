Дэнни Уэлбек близок к переходу в «Уотфорд»

Автор: Анатолий Акулов 0

28-летний нападающий может остаться в чемпионате Англии. В услугах форварда заинтересован «Уотфорд».

Бывший нападающий «МЮ» и «Арсенала» может продолжить карьеру в «Уотфорде». В настоящий момент стороны ведут переговоры об условиях личного контракта.

Сейчас Уэлбек находится в статусе свободного агента. Это случилось после того, как «Арсенал» не предложил ему новый контракт.

В прошедшем сезоне футболист провел 8 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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