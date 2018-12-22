«Челси» нацелился на лидера «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир вошел в круг интересов английского клуба. За игроком следит лондонский «Челси».

Предполагается, что футбольный агент Пини Захави от имени «синих» провел встречу с представителями Фекира. Контракт француза с «Лионом» рассчитан до лета 2020 года.

Хавбек привлек внимание не только «Челси». Футболист также заинтересовал «Барселону» и «Баварию».

Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата Франции «Лион» занимает третье место с 31 очком. Набиль Фекир провел за «ткачей» 11 игр, забил три мяча и отметился двумя голевыми передачами.

Фото: GLobal look Press

Источник: L’Equipe