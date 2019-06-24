Сергей Паршивлюк прошел медосмотр для «Динамо»

Автор: Анатолий Акулов 0

Паршивлюк

Российский защитник покинет «Ростов» в ближайшее трансферное окно. 30-летним футболист близок к переходу в «Динамо».

Сообщается, что 30-летний игрок прошел медосмотр для московского клуба. По его результатам будет принято решение о заключении контракта c футболистом.

Напомним, Паршивлюк выступал за «Ростов» с 2017 года. Срок его контракта с клубом закончился. Таким образом, игрок не будет продлевать соглашение и намерен переехать в Москву.

В прошедшем сезоне Сергей провел 24 матча в чемпионате России. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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