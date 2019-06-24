Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан: «Слава богу, что Азар свалил из «Челси»

Вратарь «Брайтона» Мэтью Райан рад, что Азар переехал в испанский чемпионат. Теперь голкиперу будет легче справляться с ударами в створ ворот.

Австралиец поделился мнением об отъезде главной звезды лондонского «Челси» Эдена Азара. Вратарь признался, что с уходом бельгийского полузащитника он станет меньше пропускать голов.

«Думаю, что в четырех наших матчах я не отбил ни одного удара Азара. Либо его удар был заблокирован, либо он не попадал в створ ворот, либо он забивал гол», — отметил 27-летний Райан.

«Это досадный факт, так что слава богу, он свалил в другой клуб. Мои слова благодарности «Реалу» за это. Я хотел бы иметь возможность снова встретиться с ним и остановить его – это моя мотивация», – добавил австралийский вратарь.

В прошедшем сезоне голкипер провел 34 матча в чемпионате Англии. В 6-ти из них Райан сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com