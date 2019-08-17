«Бавария» намерена приобрести Лероя Сане в следующее трансферное окно

23-летний хавбек по-прежнему может оказаться в чемпионате Германии. «Бавария» планирует подписать футболиста этой зимой.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отказался от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» этим летом.
«Нет, ребята. Все знают, что означает разрыв крестообразных связок, как долго игрок не может выступать после такого повреждения. Сане – игрок «Манчестер Сити», — cказал он.
«То, что он будет проходить лечение у Кристиана Финка (ранее у него проходили лечение после подобных травм игроки «Баварии» Корантен Толиссо и Люка Эрнандес), ничего не означает», — отметил Карл-Хайнц.
Однако, мюнхенский клуб не утратил интерес к Сане. «Бавария» сделает попытку приобрести Сане зимой или следующим летом.
В прошедшем сезоне Сане провел 31 матч в чемпионате Англии. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild