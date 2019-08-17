«Бавария» намерена приобрести Лероя Сане в следующее трансферное окно

23-летний хавбек по-прежнему может оказаться в чемпионате Германии. «Бавария» планирует подписать футболиста этой зимой.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отказался от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» этим летом.

«Нет, ребята. Все знают, что означает разрыв крестообразных связок, как долго игрок не может выступать после такого повреждения. Сане – игрок «Манчестер Сити», — cказал он.

«То, что он будет проходить лечение у Кристиана Финка (ранее у него проходили лечение после подобных травм игроки «Баварии» Корантен Толиссо и Люка Эрнандес), ничего не означает», — отметил Карл-Хайнц.

Однако, мюнхенский клуб не утратил интерес к Сане. «Бавария» сделает попытку приобрести Сане зимой или следующим летом.

В прошедшем сезоне Сане провел 31 матч в чемпионате Англии. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild