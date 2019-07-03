Эмре Белезоглу в третий раз перешел в «Фенербахче»

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник «Истанбула» Эмре Белезоглу продолжит карьеру в «Фенербахче». Переход в «Фенер» станет уже третьим в карьере футболиста.

38-летний турок перешел к «канарейкам» в третий раз в своей продолжительной карьере. Отмечается, что Белезоглу подписал c клубом годичный контракт.

Напомним, Эмре уже выступал за «Фенербахче» в период с 2008 по 2012 год. После годичного перерыва Белезоглу также выступал за «Фенер» с 2013 по 2015 год.

В прошедшем сезоне хавбек провел 24 матча в чемпионате Турции. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» «Фенербахче»

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