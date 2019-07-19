«Локомотив» предложил 12 млн. долларов за Эдисона Флореса

Хавбек сборной Перу может перебраться в чемпионат России. Эдисоном Флоресом заинтересовался московский «Локомотив».

Московский клуб готов заплатить за 25-летнего полузащитника 12 миллионов долларов. Однако, «Морелия» требует 15 миллионов.

Трансферную стоимость футболиста оценивается примерно в 1,14 млн. долларов. Эдисон Флорес перешел в «Монаркас Морелию» в 2018 году из датского «Ольборга». Ранее агент футболиста подтвердил, что перуанец действительно получил предложение из России.

В прошедшем сезоне Флорес провел 17 матчей в чемпионате Мексики. На его счету 5 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Libero