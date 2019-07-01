Адриен Рабьо подпишет контракт с «Ювентусом»

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. Полузащитник подпишет контракт с туринским «Ювентусом».

С самого утра Адриен Рабьо проходит медосмотр в медицинском центре «Ювентуса» «J Medical». Бывший игрок «ПСЖ» присоединится к «бьянконери» на правах свободного агента.

Сообщается, что француз подпишет с туринцами долгосрочный контракт сроком на пять лет. При этом, зарплата футболиста составит порядка 7 млн. евро в год. Больше в Турине получает лишь Криштиану Роналду (31 млн. евро в год).

В прошедшем сезоне 24-летний Рабьо провел 14 матчей в чемпионате Франции. На его счету 2 забитых мяча.

Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» Ювентуса

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