Адриен Рабьо подпишет контракт с «Ювентусом»

Французский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. Полузащитник подпишет контракт с туринским «Ювентусом».
С самого утра Адриен Рабьо проходит медосмотр в медицинском центре «Ювентуса» «J Medical». Бывший игрок «ПСЖ» присоединится к «бьянконери» на правах свободного агента.
Сообщается, что француз подпишет с туринцами долгосрочный контракт сроком на пять лет. При этом, зарплата футболиста составит порядка 7 млн. евро в год. Больше в Турине получает лишь Криштиану Роналду (31 млн. евро в год).
Juve medical in progress for @Adriien_Rabiiot 🏃🏻
📸👉 https://t.co/nI8Q6CTaT5 pic.twitter.com/wTyF6EGVWL
— JuventusFC (@juventusfcen) July 1, 2019
В прошедшем сезоне 24-летний Рабьо провел 14 матчей в чемпионате Франции. На его счету 2 забитых мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» Ювентуса