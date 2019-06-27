«ПСЖ» хочет приобрести Джанлуиджи Доннарумму

Автор: Анатолий Акулов 0

Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь может перебраться в чемпионат Франции в трансферное окно. В его услугах заинтересован «ПСЖ».

Сообщается, что парижская команда начала переговоры с «Миланом» о переходе 20-летнего вратаря. Итальянский клуб не собирается расставаться с основным голкипером менее, чем за 50 млн. евро.

«ПСЖ» рассматривает возможность включения в сделку голкипера Альфонса Ареоля. Напомним, что недавно пост спортивного директора парижского клуба занял Леонардо, который ранее покинул «Милан».

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 36 матчей в чемпионате Италии. На его счету 12 матчей «на ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джанлуиджи Доннарумма

«ПСЖ» может подписать Джанлуиджи Доннарумму

«ПСЖ» готов платить Маттейсу де Лигту 12 млн. евро в год, «Ювентус» – 10 млн., «Барселона» – 6 млн.

Адриен Рабьо сегодня даст согласие на переход в «Ювентус»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 