«ПСЖ» хочет приобрести Джанлуиджи Доннарумму

Итальянский вратарь может перебраться в чемпионат Франции в трансферное окно. В его услугах заинтересован «ПСЖ».

Сообщается, что парижская команда начала переговоры с «Миланом» о переходе 20-летнего вратаря. Итальянский клуб не собирается расставаться с основным голкипером менее, чем за 50 млн. евро.

«ПСЖ» рассматривает возможность включения в сделку голкипера Альфонса Ареоля. Напомним, что недавно пост спортивного директора парижского клуба занял Леонардо, который ранее покинул «Милан».

В прошедшем сезоне Доннарумма провел 36 матчей в чемпионате Италии. На его счету 12 матчей «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо