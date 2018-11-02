Михаил Татаринов: «Кокорин и Мамаев боятся отвечать за свои поступки»

Бывший хоккеист Михаил Татаринов высказал мнение по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты до 8 декабря отбывают срок в СИЗО «Бутырка».

«Не удивился решению суда. А должен был удивиться? У нас что, спортсмены — категория неприкасаемых? Я же оказался за решеткой, несмотря на свои спортивные заслуги, которых было больше, чем у Мамаева и Кокорина.

Думаете, они не понимают, что натворили? Все они прекрасно понимают. Но, чтобы идти с повинной, тут нужен стержень. У них я его не заметил. Так, напроказничали — и в кусты. Но люди же не дураки, видят, что Кокорин и Мамаев боятся отвечать за свои поступки.» — сказал экс-хоккеист.

Михаил Татаринов выступал за московское «Динамо», а также ряд клубов Национальной хоккейной лиги. В феврале 2001 года Татаринов был осужден за убийство и отсидел в тюрьме 11 месяцев.

Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин, были заключены под стражу. Они обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство». 11 октября Тверской суд Москвы принял решение арестовать футболистов на два месяца.

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут принять участие в футбольном турнире для заключенных. Хроника падения

Фото: Global Look Press

Источник: Аргументы и факты