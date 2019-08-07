«Арсенал» отказался продавать Алекса Ивоби в «Эвертон»

Автор: Анатолий Акулов 0

Алекс Ивоби

Нигерийский хавбек не перейдет в «Эвертон» в летнее трансферное окно. «Канониры» отклонили многомиллионное предложение «ирисок».

«Эвертон» по-прежнему намерен приобрести хавбека «Арсенала» Алекса Ивоби. «Ириски» собирались купить футболиста за 30 миллионов фунтов.

Однако, руководству лондонского клуба не устроила трансферная сумма. Ожидается, что теперь «Эвертон» увеличит свое предложение.

В прошедшем сезоне Ивоби провел 35 матчей в чемпионате Англии. На его счету 3 гола и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Джима Уайта

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