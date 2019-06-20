Леонид Федун о Массимо Каррере: «Понял, что у «Спартака» с ним нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о решении уволить Массимо Карреру с поста главного тренера. Расставание с итальянским специалистом произошло осенью прошлого года.

Федун отметил, что, несмотря на предоставленный шанс, 55-летний тренер так и не смог вывести команду из кризиса. Напомним, после чемпионского титула в 2016 году, «красно-белых» преследовала череда скандалов с участием игроков клуба.

«Понял, что с Каррерой у «Спартака» нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки», — сказал Леонид Федун.

«В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: «Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу», — отметил он.

«Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых — но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал», – заключил Федун.

Массимо Каррера пришел в «Спартак» летом 2016 года. За время работы в столичном клубе Массимо завоевал с «красно-белыми» чемпионский титул в 2017 году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»