Себастьен Аллер может покинуть франкфуртский «Айнтрахт»

Французский нападающий может перебраться в чемпионат Англии. 24-летним форвардом интересуются сразу несколько клубов из Премьер-лиги.

Сообщается, что Себастьен Аллер скорее всего покинет команду уже в летнее межсезонье. Руководство франкфуртцев хочет выручить за игрока не менее 30-35 млн. евро.

Конкретную заинтересованность в футболисте выразили английские «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Также за молодым игроком внимательно следит дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Аллер провел в чемпионате Германии 29 матчей. На его счету 15 голов и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Frankfurter Rundschau