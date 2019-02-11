«Наполи» летом попытается приобрести Александра Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко находится в сфере интересов «Наполи». Украинский футболист находится в списке желаемых приобретений спортивного директора итальянского клуба Кристиано Джунтоли.

В ближайшее летнее трансферное окно украинец будет одной из главных целей «Наполи». При этом трудность перехода заключается в сложных переговорах по трансферу с «Манчестер Сити».

Зимой сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Вулверхэмптона» и испанского клуба «Бетис», но сделка не состоялась.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в составе своей команды 13 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport