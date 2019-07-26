Дани Себальос: «Я следил за «Арсеналом» из-за Хосе Антонио Рейеса»

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос рассказал о факторах, которые повлияли на его переход в лондонский клуб. Испанец перешел в команду на правах аренды.

«Это клуб с большой историей. Я всегда следил за «Арсеналом» из-за Хосе Антонио Рейеса, который родился в том же городе, что и я, и играл за эту команду. Он написал историю вместе с этим клубом, выиграл чемпионат Англии. Поэтому переход в «Арсенал» является большим шагом в моей карьере.

Перед тем как перейти в «Арсенал», я разговаривал с отцом Рейеса. Он посоветовал мне не думать дважды и соглашаться на переход, потому что это великолепный клуб. Хосе провел великолепное время здесь.

Когда я пришел на базу сегодня, я увидел его фотографию. Это произвело на меня большое впечатление, потому что он был моим кумиром в детстве. Выступать за клуб, в котором он сделал себе имя – это большой шаг вперед для меня. Я надеюсь, что смогу сделать «Арсенал» еще более великим», – сказал Себальос.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»