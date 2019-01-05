Аргентина хочет провести товарищеский матч с Венесуэлой на «Камп Ноу»

Сборная Аргентины может провести товарищеский матч с командой Венесуэлы в Испании. Среди стадионов-кандидатов есть «Камп Ноу».

Ведутся переговоры об организации игры 22 или 26 марта на стадионе «Барселоны» – «Камп Ноу». Также рассматриваются варианты с «Сантьяго Бернабеу» и «Ванда Метрополитано».

Ассоциация футбола Аргентины рассчитывает, что в этой встрече примет участие нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

В последний раз Месси выходил на поле в составе сборной Аргентины летом в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Франции (3:4). Оставшиеся матчи команды в 2018 году он пропустил.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca