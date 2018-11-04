Правительство Великобритании выступает против участия клубов Англии в Суперлиге

Правительство Великобритании выступает категорически против участия клубов английской премьер-лиги в новой Суперлиге. Ряд команд намерено создать новый турнир.

Несколько ведущих европейских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» тайно обсуждают проект по выходу из УЕФА в 2021 году и созданию нового турнира.

«Правительству об этом ничего не сообщали. Значит, и английская премьер-лига остается в неведении.

Мы будем категорически против этого, учитывая то, что это станет угрозой для культуры спорта в Англии», – заявил источник из правительства страны.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph