Сериа А заинтересована еще одним игроком «Реала»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Интер» не теряет интереса к полузащитнику Луке Модричу. Трансфер футболиста «Реала» может состоятся в январе.

По информации итальянских СМИ, Модрич мог оказаться в «Интере» еще летом. Но «Реал» не пожелал отпустить своего игрока.

Кроме того, у футболиста не ладятся отношения с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги и его президентом Флорентино Пересом.

Однако испанцы не будут против продажи Луки Модрича, если подпишут талантливого новичка. «Реал» давно наблюдает за нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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