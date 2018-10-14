Сериа А заинтересована еще одним игроком «Реала»

«Интер» не теряет интереса к полузащитнику Луке Модричу. Трансфер футболиста «Реала» может состоятся в январе.

По информации итальянских СМИ, Модрич мог оказаться в «Интере» еще летом. Но «Реал» не пожелал отпустить своего игрока.

Кроме того, у футболиста не ладятся отношения с главным тренером «Реала» Хуленом Лопетеги и его президентом Флорентино Пересом.

Однако испанцы не будут против продажи Луки Модрича, если подпишут талантливого новичка. «Реал» давно наблюдает за нападающими «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia