Килиан Мбаппе может покинуть «ПСЖ»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«ПСЖ» может расстаться с форвардом Килианом Мбаппе. Французский клуб готов начать переговоры по 20-летнему футболисту, если за него будет предложено 230-250 миллионов евро.

В 2017 году «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» с правом выкупа. Газета L’Equipe раскрыла некоторые детали сделки, в частности, парижане заплатили за трансфер 145 миллионов евро, еще 35 предусмотрено в виде бонусов.

Бонусы будут выплачены в двух случаях: если «ПСЖ» продаст футболиста до окончания его контракта в 2022 году или продлит с ним соглашение.

Ранее сообщалось об интересе к чемпиону мира со стороны «Реала».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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