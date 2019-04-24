Мадридский «Атлетико» не будет продлевать контракты с Диего Годином и Филипе Луисом

Футболисты «Атлетико» Диего Годин и Филипе Луис покинут команду после окончания нынешнего сезона. Летом игроки станут свободными агентами.

В «Атлетико» принято не предлагать соглашения на срок более одного года игрокам старше 30 лет. 33-летние футболисты с января нынешнего года получили право вести переговоры с другими клубами.

Сообщалось, что Диего Годин близок к переходу в «Интер». Итальянский клуб заинтересован в приобретении уругвайского защитника с октября прошлого года. Филипе Луис мог летом оказаться в дортмундской «Боруссии», но бразилец ответил отказом. Игрок намерен продолжить карьеру в Испании.

Диего Годин выступает за «Атлетико» с 2010 года. Уругваец провел 258 игр за мадридский клуб и забил 16 голов. Филипе Луис выступает за «кольчонерос» с 2010 по 2014 годы, а также с 2015-го по настоящее время. Сезон 2014/15 бразильский защитник провел в английском «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca