В США хотят отказаться от финансирования ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства

Автор: Тимофей Поршнев 0

США

Американский сенатор предложил законопроект, который не позволит правительству финансировать ЧМ-2026. Это будет продолжаться до тех пор, пока зарплата американских футболисток и футболистов не станет равной.

9 июля сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Виргиния выступил с законопроектом, согласно которому федеральное правительство не будет выделять средства на финансирование подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока Федерация футбола США не согласится обеспечить справедливую оплату труда футболисткам.

«Явная неравномерная оплата между мужскими и женскими футбольными командами США неприемлема, и я рад, что последняя победа женской футбольной команды США вызывает общественный протест», — сказал Манчин в своем заявлении.

В марте 28 членов женской сборной США, в том числе капитан команды Меган Рапино, подали иск против Федерации футбола США, обвинив их в гендерной дискриминации.

7 июля женская сборная США в четвертый раз стала чемпионами мира по футболу, обыграв Нидерланды со счетом 2:0.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

Антон Шунин: «Были предложения из МЛС и Турции, но мой приоритет — остаться в «Динамо»

РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Москва. «Открытие Арена». 10 декабря 2017 г.

«Порту» намерен приобрести Зе Луиша

Даниэле Де Росси договорился с клубом из МЛС

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 